Незаконные площадки для хранения морских контейнеров выявили в Химках

В Химках в деревне Перепечино провели рейд по выявлению и ликвидации незаконных площадок для хранения морских контейнеров. Мероприятие организовали в рамках масштабной кампании в Московской области.

Морские контейнеры сдают в аренду для складирования вещей, однако они не отвечают требованиям безопасности, а владельцы не платят налоги. Поэтому в Химках провели рейд в деревне Перепечино, где расположена самая большая площадка. Здесь обнаружили около 300 грузовых контейнеров.

В результате собственнику вручили акт осмотра земельного участка и предписание об устранении нарушений в течение 30 дней.

«В случае если собственник не исполнит пункты, которые указаны в предписании для того, чтобы данная площадка отвечала разработанному стандарту, все контейнеры, размещенные здесь, придется демонтировать в добровольном порядке», — сообщила начальник отдела муниципального земельного контроля Комитета имущественных и земельных отношений Лина Пизаева.

Новый стандарт размещения контейнерных площадок и четкие требования к их организации действуют в Подмосковье с июля. Подобные проверочные мероприятия продолжат проводить в Химках.