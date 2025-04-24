Незаконные перевозчики стройотходов в Подмосковье заплатят более 1,8 млн рублей

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области продолжается борьба с незаконными перевозчиками отходов строительства, сноса и грунтов. Еще 33 нарушителя выявили за неделю. Им придется заплатить более 1,8 миллиона рублей штрафов.

Наибольшее количество нарушений зафиксировали в Талдомском, Химках и Серпухове. Однако к предыдущей неделе общий объем незаконных перевозок в регионе все-таки сократился — на 30%.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отмечает, системы способны фиксировать незаконные перевозки круглосуточно, даже в темноте, поэтому проще и дешевле для этих целей получить талон.

Оформить его можно на региональном портале госуслуг.

Также в ведомстве напоминают, что штрафы за незаконные перевозки отходов могут достигать 250 тысяч рублей.