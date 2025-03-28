Незаконные перевозчики стройотходов в Подмосковье заплатят более 1,2 млн рублей

Перевозка строительных грузов требует обязательного оформления специального талона. В случае его отсутствия нарушителю грозит административное наказание в виде штрафа. Так, за неделю камеры зарегистрировали 32 незаконных случая транспортировки. Сумма взысканий за них превысила 1,2 миллиона рублей.

Наблюдение за перемещением стройотходов на территории региона ведется круглосуточно.

На этой неделе чаще всего незаконно перевозили мусор в таких округах, как Ленинский, Серпухов и Богородский.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что проще и дешевле получить талон на перевозку стройотходов. Оформить его можно через региональный портал госуслуг.

Талон гарантирует, что груз соответствует всем необходимым требованиям и нормам. Это поможет избежать штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.