Незаконные ограничительные столбы демонтируют у ж/д станции в Коломне

На парковке у железнодорожной станции «Коломна» демонтируют ограничительные столбы. Специалисты провели проверку и выяснили, что часть территории огорожена незаконно.
Администрация Коломны проверила законность установки ограничительных столбов на парковке у железнодорожной станции и выяснила, что часть участка относится к землям РЖД, а другая является муниципальной собственностью — это примерно половина всей территории, выяснили специалисты управления имущества.
«Извещение о необходимости провести демонтаж в течение семи дней незаконно установленных объектов разместили на самой парковке, а также на официальном сайте администрации. После окончания предупредительного срока ограничительные столбики уберем силами муниципалитета», — отметил начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.
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