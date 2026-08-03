Незаконные ливневые стоки перекрыли в лесном массиве в Солнечногорске

В лесном массиве вблизи деревни Трусово в городском округе Солнечногорск обнаружили нарушение природоохранного законодательства. Жители нескольких коттеджных поселков и садоводческих некоммерческих товариществ самовольно вывели трубы ливневой канализации на территорию лесного фонда.

Из-за несанкционированного сброса воды в лесу образовались участки со стоячей водой, что создало угрозу для местной экосистемы. 31 июля представители Министерства экологии Московской области, Комитета лесного хозяйства, городской и природоохранной прокуратуры провели мониторинг территории. Все обнаруженные трубы были перекрыты, а виновные лица привлечены к административной ответственности. Однако это только первый шаг в решении проблемы.

«На этом работа не заканчивается. Наша задача сегодня — полностью восстановить эту лесную территорию. Необходимо проверить, не осталось ли скрытых выпусков, которые продолжают приводить к подтоплению, а также провести мероприятия по осушению и благоустройству лесного массива. Будем последовательно наводить здесь порядок и возвращать лесу его естественное состояние», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы по восстановлению лесного массива ведут специалисты МБУ «ДЕЗ» городского округа Солнечногорск под контролем прокуратуры, Комитета лесного хозяйства и Министерства экологии Московской области.