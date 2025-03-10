Незаконные ларьки и павильоны снесут в Раменском в этом году

Администрация округа приступила к реализации программы, направленной на упорядочение нестационарной торговли. В рамках этой программы до конца 2025 года планируется демонтировать около 50 торговых ларьков и павильонов, которые не соответствуют требованиям законодательства и негативно влияют на эстетический облик округа.

Начальник Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского округа Артем Васильев рассказал, что значительная часть объектов установлена на землях, находящихся в государственной собственности, без получения соответствующих разрешений от администрации. Другая часть ларьков и павильонов размещена на частных земельных участках, но при этом нарушает вид разрешенного использования земельного участка, установленные требования к внешнему облику строений, правила благоустройства, а также противопожарные требования.

«Уже один из объектов снесен в Быково возле станции», — добавил Артем Васильев.

Администрация округа планирует заблаговременно уведомлять владельцев незаконно установленных ларьков и павильонов о предстоящем демонтаже. В случаях, когда торговый объект расположен на частной территории, вопрос будет решаться в судебном порядке. Предприниматели имеют право оспорить решение, однако для этого им необходимо в кратчайшие сроки устранить все выявленные нарушения.

Кроме того, в список попали торговые точки, о которых сообщили жители. К ним относятся объекты на улице Гурьева, Михалевича, киоски на озере Чернавка и фудтраки с некачественной выпечкой.