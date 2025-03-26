Незаконные ларьки и киоски ликвидировали в Луховицах

С начала текущего года в округе активно ведется работа по демонтажу нестационарных торговых объектов, не соответствующих установленным требованиям. Основной задачей является приведение внешнего вида и размещения киосков и ларьков в соответствие с действующим законодательством.

На данный момент уже демонтировано девять торговых объектов, и работа в данном направлении продолжается.

«Внешний вид и законность установки ряда торговых объектов не соответствовали требованиям. Поэтому совместно с собственниками выполняется демонтаж», — отметила начальник отдела развития потребительского рынка, сферы услуг и муниципальных закупок администрации муниципального округа Луховицы Надежда Архипова.

Выявление объектов, нарушающих установленные нормы, осуществляется в рамках систематического мониторинга территории. В случаях, когда собственники не предпринимают меры по устранению выявленных нарушений, администрация принимает решение о принудительном демонтаже незаконно размещенных НТО.