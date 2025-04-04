Незаконные граффити и рекламу устранили на дорогах в 8 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора убрали незаконную рекламу и граффити с дорожных объектов на региональных трассах в восьми округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Рекламу сняли с остановок в деревне Большое Кропотово, на Центральной улице в селе Никоновское, а также на Бисеровском шоссе в поселке Рыбхоз. Также специалисты очистили дорожные знаки от наклеек и надписей на Советской улице в Голицыне, на Московской улице во Фрязине, на Советской улице в Луховицах, на улице Кирова в Подольске, а также на улице Шнырева в Истре.

В ведомстве напомнили, что порча дорожной инфраструктуры — не только нарушение закона, но и угроза безопасности водителей.