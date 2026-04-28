Незаконные граффити и рекламу устранили на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» провели масштабную работу по наведению порядка на региональных дорогах. Они очистили объекты дорожной инфраструктуры от несанкционированной рекламы и граффити.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что специалисты тщательно обследовали остановочные павильоны и дорожные знаки сразу на 10 участках региональной сети.

В Балашихе в микрорайоне Купавна на Шоссейной улице удалили вандальные надписи и незаконные объявления с остановок. Аналогичная работа прошла в Красногорске, где граффити исчезли с павильонов, расположенных на улице Заповедной в поселке Ильинское-Усово, а также на улице Георгия Димитрова в микрорайоне Райцентр.

Не остались без внимания и другие муниципалитеты. От граффити очистили остановочные пункты на улице Дугина в Жуковском, на улице Победы в Ивантеевке, в деревне Гальчино городского округа Домодедово, а также в поселке городского типа Голубое в Солнечногорске и в деревне Новая Слобода в городском округе Щелково.

В Сергиевом Посаде привели в нормативное состояние дорожные знаки на Новоугличском шоссе возле остановки «Бульвар Кузнецова», а во Фрязине аналогичные работы прошли на Московской улице.

Обследование состояния дорожной сети проводят ежедневно. Особое внимание при мониторинге инспекторы «Мосавтодора» уделяют именно дорожным знакам, поскольку их чистота и читаемость напрямую влияют на безопасность движения.