Незаконные граффити и рекламу устранили на 13 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» провели работы по ликвидации незаконной рекламы и граффити на 13 дорогах в 10 округах области. Объявления выявили в ходе обследования объектов дорожной инфраструктуры.

В частности, дорожные знаки и остановку на улице Московской в Долгопрудном очистили от граффити. Аналогичные действия провели на Осташковском шоссе в деревне Бородино городского округа Мытищи и на улице Ленина в Лобне.

Несанкционированную рекламу убрали с автобусных остановок на улице 8 Марта в деревне Клишева Раменского округа, а также на улице Московской во Фрязине и на Фряновском шоссе в Щелкове, включая удаление объявлений на Таракановском шоссе вблизи деревни Сергеевка городского округа Солнечногорск.

Кроме того, дорожные знаки также освободили от рекламных материалов на улице Лесной в Дзержинском, в микрорайонах Керамик на Носовихинском шоссе и Кучино на улице Центральной в Балашихе, а также на дороге в деревне Каменки-Дранишниково Богородского округа и на улице Фрунзе в Жуковском.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона бережно относиться к элементам дорожной инфраструктуры, подчеркивая, что подобные действия не только нарушают закон, но и могут создать опасные условия для дорожного движения.

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