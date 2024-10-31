Незаконные граффити и рекламу устранили еще в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора удалили незаконную рекламу и граффити на 12 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
В Жуковском очистили от граффити дорожные знаки на улице Клубной и остановки на улице Фрунзе. В Долгопрудном, Лосино-Петровском и Коломне граффити также удалили с дорожных знаков, а в Люберцах — с павильонов на Октябрьском проспекте.
Помимо этого, рекламные объявления убрали с остановок на улицах Слободская в Гжели, Талсинская в Щелкове и Октябрьская в Красногорске.
Минтранс Подмосковья призывает жителей не портить объекты дорожной инфраструктуры, так как это нарушает закон и угрожает безопасности дорожного движения.
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