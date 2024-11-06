Незаконные граффити и рекламу устранили еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» убрали незаконную рекламу и граффити еще на 10 дорогах в Подмосковье. Работы провели в девяти населенных пунктах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, нарушения выявили в ходе обследования дорог.

Так, граффити и незаконную рекламу убрали на Центральной улице в Щелкове, на улице Маяковского в Красногорске, а также на проспекте Пацаева в Долгопрудном. Кроме того, работы провели на автобусных остановках на Весенней улице в Коломне, в деревне Новая Слобода в Серпухове и на Советской улице в поселке Обухово. От рекламы очистили дорожные знаки на Новом бульваре в Долгопрудном, а также опоры освещения в деревне Борисово, на Праволинейной улице в Жуковском и на Московской во Фрязине.

Жителей призвали не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это влияем на безопасности движения и грозит штрафом.