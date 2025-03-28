Незаконные граффити и рекламу устранили еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконные граффити и рекламу на дорожных объектах еще в 10 округах Подмосковья. Объявления и надписи убрали с автобусных остановок и знаков.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты убрали граффити и рекламу на 11 дорогах.

Так, работы провели на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки, на Центральной улице в селе Кудиново, на Пригородной и Октябрьской улицах в Балашихе, а также на Парковой улице в Долгопрудном, Центральной в деревне Цибино, на Набережной Циолковского в Жуковском, улице Московской во Фрязине, на Космомольском проспекте в Люберцах, Пристанционной улице в Ступине и на надземном пешеходном переходе на улице 11 Саперов в поселке Нахабино.

Жителей призвали не портить дорожные объекты, потому что это негативно влияет на безопасность движения, а также является правонарушением.