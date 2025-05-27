Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на 11 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, надписи и объявления обнаружили во время плановой проверки.

В Богородском округе сняли рекламу с остановок на улице Ленина в селе Кудиново, со знаков на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки и на Бисеровском шоссе в Электроуглях. В Лосино-Петровском очистили остановку на Первомайской улице, а в Щелкове и Зарайске — дорожные знаки на 1-м Советском переулке и Каринском шоссе.

Граффити убрали со знаков на Комсомольском проспекте в Люберцах, на 1-й Советской улице в Долгопрудном и на улице Пушкина в Луховицах. Также удалили вандальные надписи с остановок на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик в Балашихе и на Западном объезде Сергиева Посада.

В ведомстве напомнили, что порча дорожной инфраструктуры — это нарушение закона. Жителей и гостей региона просят бережно относиться к городскому имуществу.