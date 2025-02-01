Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах в 5 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора очистили десять дорог в пяти округах Подмосковья от незаконной рекламы и граффити. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Вандальные надписи убрали с остановок на улице Пушкина в Томилине и на дороге в селе Лямцино. Помимо этого, граффити удалили с дорожных знаков у деревни Курово.

Несанкционированную рекламу сняли со знаков на Первомайской улице в Раменском, на улице Мясищева и набережной Циолковского в Жуковском, на Фабричном шоссе в Старой Купавне, а также в деревне Курово.

В ведомстве призвали не портить дорожные объекты и напомнили, что это правонарушение, угрожающее безопасности движения.