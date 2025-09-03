Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 9 округах Подмосковья

Незаконные граффити и рекламу убрали еще на 14 дорогах в девяти округах Подмосковья. Их выявили в ходе обследования специалистами «Мосавтодора».

Как рассказали в областном Минтрансе, вандальные надписи убрали на автобусных остановках на улице Мира в Можайске, улице Пушкина в поселке Томилино, на Лихачевском проспекте в Долгопрудном и на 2-й Вокзальной улице в Домодедове. На остановке «Кавезино» в Пушкино убрали незаконную рекламу.

Специалисты также очистили дорожные знаки на Октябрьском проспекте в Зарайске, а также на Октябрьской и Полевой улицах во Фрязине.

Незаконную рекламу также устранили на улице Карла Маркса в деревне Белая, на остановке «Фермер» у КП Колонтаевские усадьбы, на дороге в деревне Каменки-Дранишниково и в других местах.

Жителей призвали не портить элементы дорожного движения, потому что это может негативно повлиять на безопасность водителей и пешеходов.