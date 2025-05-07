Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора убрали незаконные граффити и рекламу на дорогах еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели во Фрязине, Богородском округе, Можайске и других муниципалитетах.

В Балашихе очистили остановочные павильоны на Железнодорожной улице в микрорайоне Купавна, во Фрязине на проспекте Мира, в Можайске на улице Мира, а также в СНТ Озерки и поселке имени Воровского Богородского округа.

Специалисты привели в порядок автобусные остановки на проспекте Кирова в Коломне, в деревне Евсеево в Павловском Посаде и на Московском шоссе в Сергиевом Посаде.

Дорожные знаки очистили на улице Высотной в Подольске и на улице Октябрьской Революции в Коломне.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что повреждение элементов дорожной инфраструктуры не только является административным правонарушением, но и может создавать угрозу безопасности дорожного движения.