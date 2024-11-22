Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» убрали незаконную рекламу и граффити на дорожных объектах в шести населенных пунктах. Работы провели в Люберцах, Орехово-Зуеве, Долгопрудном и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, граффити и незаконную рекламу выявили в ходе обследования дорожной сети. Работы провели на восьми участках.

Так, специалисты привели в порядок дорожные знаки на улице Чехова в дачном поселке Красково и незаконную рекламу на Октябрьском проспекте в Люберцах, в подземном переходе на Лихачевском шоссе в Долгопрудном и на остановках на улице 1-й Советской в микрорайоне Щапово.

Кроме того, работы провели на автобусных павильонах на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, на улице Октябрьской Революции в Коломне, на улице Туполева в Жуковском и на улице Текстилей в Ногинске.

Жителей призвали не портить дорожные объекты, чтобы не влиять на безопасность движения в регионе.