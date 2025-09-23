Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 11 округах Подмосковья

В Подмосковье провели масштабную очистку дорожной инфраструктуры от незаконной рекламы и граффити. Обследование выявило нарушения на 15 трассах в 11 округах.

Дорожные службы убрали вандальные надписи с остановочных павильонов на Ивантеевском шоссе в Ивантеевке, на улице Советской в Королеве, на улице Гагарина в Орехово-Зуеве и на Кореневском шоссе в поселке Красково в городском округе Люберцы.

От несанкционированной рекламы и граффити также очистили автобусные остановки в Балашихе — на Юбилейной улице и Вишняковском шоссе. В Богородском округе специалисты «Мосавтодора» убрали надписи в населенных пунктах Кудиново и Белая, а на Бисеровском шоссе избавили дорожные знаки от наклеек с объявлениями.

Продолжились работы и в других округах Подмосковья. Так, остановочные павильоны очистили в деревне Заозерье в Павлово-Посадском округе и в деревне Кузнецово в Раменском.

В Долгопрудном на путепроводе возле железнодорожной платформы Водники на дорожных знаках устранили самовольную рекламу. Кроме того, в деревне Ново в городском округе Щелково, а также во Фрязине — на проспекте Мира и улице Полевой — специалисты удалили объявления с опор светофоров.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона призвали бережно относиться к элементам, влияющим на безопасность и комфорт водителей, пассажиров и пешеходов.