Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» провели масштабную кампанию по очистке дорожных объектов от незаконной рекламы и рисунков. Работы прошли на 12 региональных дорогах в 10 округах Подмосковья.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона уточнили, что специалисты очистили от граффити остановки на Красногвардейском бульваре в Подольске, Пушкинском шоссе в Пушкино, Обуховской улице в Солнечногорске, улице Карла Маркса в поселке Красково и улице Ленина в Лобне.

Кроме того, с автобусных павильонов удалили рекламные объявления. Работы провели на остановках на Советском проспекте в Ивантеевке, Железнодорожной улице в поселке Монино, Малой Московской улице в Старой Купавне, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, а также на проспекте Мира во Фрязине.

От посторонних изображений и надписей очистили дорожные знаки в деревне Тимохово Богородского округа и на Заречной улице в селе Рогачево.

Жителям и гостям Московской области напомнили о важности бережного отношения к элементам дорожной инфраструктуры, так как они влияют на комфорт и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.