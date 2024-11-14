Незаконные граффити и рекламу убрали на 12 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу, вандальные надписи и граффити на 12 региональных дорогах в восьми населенных пунктах Московской области. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

В ведомстве пояснили, что от вандальных надписей и граффити очистили дорожные знаки на улице Ленина в Лобне, на улицах Полевой и Московской во Фрязине, а также на Парковой улице в Долгопрудном.

Кроме того, специалисты убрали несанкционированную рекламу на автобусных остановках на Центральной улице в селе Речицы Раменского городского округа, на дороге в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, а также на проспекте Науки и на Институтской улице в городе Пущино.