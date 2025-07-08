Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» убрали незаконные граффити и рекламу еще в девяти округах Подмосковья. Работы провели на объекта дорожной инфраструктуры: автобусных остановках, знаках и мостах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, граффити убрали на 11 дорогах. От рисунков очистили остановки на Керамической улице и Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик, а также на шумозащитном экране на шоссе Ильича в микрорайоне Салтыковка в Балашихе.

Работу провели на автобусных остановках на проспекте Победы в Люберцах, улице Гагарина в Орехово-Зуеве, а также на мосту на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, надземных переходах на Павшинской улице в Красногорске и на Гражданской улице в Дедовске.

Рекламу устранили на улице Малой Московской в Старой Купавне, Олимпийском проспекте в Мытищах и на улице 20 Января в Можайске.

Жителей призвали не портить дорожные элементы, потому что это негативно влияет на безопасность движения.