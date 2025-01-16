Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» убрали незаконную рекламу и граффити на дорожных объектах еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Жуковском, Красногорске, Богородском и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели на 13 дорогах.

Так, рекламу убрали на Кооперативной, а также на улице 2-й Кирова в Жуковском, в поселке Отрадное в Красногорске, на улице Малой Московской в Старой Купавне.

Граффити устранили на остановках на Колхозной улице в Лыткарине, Московской и Полевой во Фрязине, Гагарина в Орехово-Зуеве, Калинина в селе Липицы.

Кроме того, в Долгопрудномобъявления убрали на улице Малой Московской, Лихачевском шоссе и Лихачевском проспекте, а рисунки — на остановках на Лихачевском шоссе и проспекте Пацаева.

В министерстве призвали жителей не портить дорожные элементы, так как это может негативно повлиять на безопасность движения.