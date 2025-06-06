Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 8 округах Подмосковья

Фото: г. о. Люберцы / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Сотрудники «Мосавтодора» провели масштабную работу по устранению несанкционированной рекламы и вандальных надписей на объектах дорожной инфраструктуры. Нарушения выявили в рамках планового обследования 10 региональных трасс, расположенных в восьми городских округах.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что в Богородском округе специалисты привели в порядок остановочные павильоны на Фабричном шоссе в Старой Купавне и Бисеровском шоссе в Электроуглях. Также от рекламных объявлений очистили дорожные знаки возле поселка Водопьяновские Дачи.

В Люберцах работы провели в квартале Малаховское Озеро и в поселке Красково, где павильоны также освободили от незаконных объявлений.

Рекламные конструкции и граффити убрали с дорожных знаков на улице Большой Покровской в Павловском Посаде и улице Московской в Зарайске.

Остановочные комплексы привели в порядок также в Лыткарине, Можайске, Балашихе и Ивантеевке.

Жителям и гостям региона напомнили, что повреждение элементов дорожной инфраструктуры не только является административным правонарушением, но и может создать угрозу безопасности дорожного движения.