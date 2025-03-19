Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 7 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити с объектов дорожной инфраструктуры на девяти региональных дорогах в семи округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В Богородском округе убрали несанкционированную рекламу с остановок на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки, на улице Ленина в деревне Ивашево и на знаках на Индустриальной улице в Ногинске. Также очистили от граффити остановки на улице Карла Маркса в Красково и на Новом бульваре в Долгопрудном.
Рекламу убрали с знаков на улице Гагарина в Жуковском и на Октябрьской улице в Балашихе, а граффити — с знаков на проспекте Мира во Фрязине и на улице Чехова в Лосино-Петровском.
Минтранс Подмосковья напоминает, что порча элементов дорожной инфраструктуры — это правонарушение, которое может повлиять на безопасность дорожного движения.
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