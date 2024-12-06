Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 6 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» убрали незаконную рекламу и граффити на дорогах еще в шести округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Фрязине, Мытищах и других муниципалитетах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, незаконную рекламу и граффити выявили в ходе обследования дорог.

Так, работы провели на автобусной остановке вблизи микрорайоне Щапово и на опоре наружного освещения на Московской улице в Долгопрудном, а также на проспекте Мира и Полевой улице во Фрязине, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на Центральной улице в Щелкове и на Коломенской улице в Озерах. Объявления также убрали на улице Ленина в селе Кудиново в Богородском округе.

Жителей призвали не портить дорожные объекты, потому что это негативно влияет на безопасность движения.