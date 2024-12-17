Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 5 округах Подмосковья

Специадисты «Мосавтодора» убрали незаконную рекламу и граффити на дорогах еще в пяти округах Подмосковья. Работы провели на девяти участках.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, незаконную рекламу убрали на остановках в селе Михеево, на Новошоссейной улице в поселке совхоза Сафоновского в Раменском, на улице Ленина в деревне Ивашово, в селе Кудиново и на Фабричном шоссе в Старой Купавне Богородского округа.

Объявления также сняли с дорожных знаков на Волковской улице в Люберцах, проспекте Мира во Фрязине и на улице 7-1 Дивизии в Раменском. Также специалисты очистили от вандальных надписей знаки на Московской улице в Долгопрудном.

Жителей призвали бережно относиться с дорожным объектам, потому что они влияют на безопасность движения.