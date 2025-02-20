Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 12 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» во время обследования обнаружили незаконную рекламу и граффити в 12 округах Подмосковья. Рисунки и надписи уже ликвидировали.

Дорожные службы убрали рекламу со знаков в Жуковском, Раменском, Фрязине и Долгопрудном. Кроме того, от нее освободили остановки в Кашире и Богородском.

Надписи, сделанные вандалами, стерли с дорожных знаков в Павловском Посаде и Фрязине. От граффити очистили остановочные павильоны в Серпухове, Орехово-Зуеве и Лыткарине, а также надземный пешеходный переход в Красногорске.

Жителей и гостей Московской области призвали не портить дорожную инфраструктуру и напомнили, что эти нарушения могут привести к авариям.