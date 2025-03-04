Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» убрали незаконные граффити и рекламу еще в 11 округах Подмосковья. Работы провели в Жуковском, Чехове, Фрязине, Одинцове и других муниципалитетах.

Как сообщили в региональном Минтрансе, дорожные службы убрали незаконную рекламу со знаков на Набережной Циолковского в Жуковском, на улице Полиграфистов в Чехове, а также на Полевой улице во Фрязине.

Работы также провели на автобусных остановках на Можайском шоссе в селе Перхушково, на Донбасской улице в Кашире, на Осташковском шоссе в деревне Беляниново, а также на Центральной улице в селе Кудиново и в деревне Кашино.

Кроме того, специалисты устранили граффити на Московском шоссе и 1-й московской улице в Серпухове, на Заводской улице в деревне Демихово, а также на Коммунальной улице в Королеве и улице Ленина в поселке Правдинском.

В министерстве призвали жителей не портить дорожные элементы.