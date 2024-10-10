Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 10 городах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконную рекламу и граффити на 10 дорогах в девяти населенных пунктах. Жителей призвали не нарушать правила и бережно относиться к дорожным объектам.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, нарушения выявили в ходе обследования дорог. Работы провели на Санаторной улице в поселке Поведники, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, а также на остановках в Озерах и Ивантеевке.

Незаконную рекламу убрали на Рогачевском шоссе в селе Озерецком, на улице Куйбышева в Орехово-Зуеве, на Московской улице во Фрязине, а также в селе Гжель и поселке Быково.

Жителей призвали не портить дорожные элементы, так как это может сказаться на безопасности дорожного движения.

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