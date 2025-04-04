Незаконную вырубку деревьев пресекли в Лотошине

Сотрудники «Мособллеса» пресекли незаконную вырубку деревьев в Лотошине. Во время патрулирования они заметили машину с дровами в кузове.

Лесничие установили, что деревья были незаконно вырублены на просеке и вызвали сотрудников полиции.

«Вместо того, чтобы обеспечить себя дровами законным способом, человек пошел на преступление. Теперь ему предстоит не только возместить значительный ущерб, причиненный лесному фонду, но и нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации», — пояснил сотрудник Волоколамского филиала «Мособллеса» Александр Маслов.

Жителям региона напомнили, что за незаконную вырубку или повреждение деревьев и кустарников грозят штрафы до пяти тысяч рублей. Должностные лица, совершившие нарушение, обязаны выплатить от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 200 до 500 тысяч.

За ущерб свыше пяти тысяч рублей грозит уголовная ответственность.