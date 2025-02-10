Незаконную утилизацию отходов пресекли в Видном

Сотрудники администрации, полиции, Министерства по содержанию территории и государственного жилищного надзора проверили промышленную зону между поселком Измайлово и села Булатниково. Жители пожаловались на запах электропроводки.

«Не все граждане в рамках законодательства осуществляют эту деятельность лицензировано. Мы стараемся бороться с такими случаями при содействии правоохранительных органов. Тех, кто незаконно сжигает провода и другие предметы на территории склада, привлекают к ответственности», — сказал заместитель главы городского округа Виктория Морозова.

Во время проверки было установлено, что отходы сжигали открыто, а некоторые лица работали без документов, разрешающих трудовую деятельность на территории муниципалитета.

«В результате данного выездного мероприятия были задержаны восемь человек. У задержанных проверят документы, и если они не смогут их предоставить, это послужит основанием для привлечения к административной ответственности», — добавила Виктория Морозова.

Во время рейда проверили строительную площадку рядом с Булатниковским прудом. Комиссия изъяла документа мигрантов и выяснила, откуда поставляют грунт для стройки.

Такие рейды проводят в Ленинском округе регулярно.