Незаконную утилизацию отходов пресекли в Видном

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Сотрудники администрации, полиции, Министерства по содержанию территории и государственного жилищного надзора проверили промышленную зону между поселком Измайлово и села Булатниково. Жители пожаловались на запах электропроводки.

Комиссия выявила факт незаконной утилизации отходов.

«Не все граждане в рамках законодательства осуществляют эту деятельность лицензировано. Мы стараемся бороться с такими случаями при содействии правоохранительных органов. Тех, кто незаконно сжигает провода и другие предметы на территории склада, привлекают к ответственности», — сказал заместитель главы городского округа Виктория Морозова.

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Во время проверки было установлено, что отходы сжигали открыто, а некоторые лица работали без документов, разрешающих трудовую деятельность на территории муниципалитета.

«В результате данного выездного мероприятия были задержаны восемь человек. У задержанных проверят документы, и если они не смогут их предоставить, это послужит основанием для привлечения к административной ответственности», — добавила Виктория Морозова.

Во время рейда проверили строительную площадку рядом с Булатниковским прудом. Комиссия изъяла документа мигрантов и выяснила, откуда поставляют грунт для стройки.

Такие рейды проводят в Ленинском округе регулярно.

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