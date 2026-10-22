Незаконную торговую точку снесли в Раменском округе

Предпринимателя предупреждали о том, что если бизнес не станет легальным, то палатку уберут. Для законных продаж необходимо было обратиться в администрацию округа и собрать пакет документов. Поскольку владелец не решил проблему, службы провели принудительный демонтаж.

Порядок действий при сносе выглядит так. Сначала специалисты зафиксируют факт незаконного размещения, после чего собственника уведомят о необходимости добровольно демонтировать объект. Если в отведенный срок владелец не отреагирует, материалы передадут в специальную комиссию. На основании ее решения муниципальные службы проводят принудительный демонтаж. Жители округа также могут обратиться в администрацию при выявлении нестационарных торговых объектов — по факту обращения будет проведена проверка.

Более 100 нестационарных торговых объекта было выявлено в Раменском округе. Около 60 точек уже демонтированы, работы продолжатся до конца года.