Незаконную торговую точку снесли в Раменском округе
Бахчевой развал в районе 155 километра трассы А-107 прекратил свою работу. Фруктовые ряды вдоль дороги создали риск пищевых отравлений и инфекций из-за неправильного хранения продуктов.
Предпринимателя предупреждали о том, что если бизнес не станет легальным, то палатку уберут. Для законных продаж необходимо было обратиться в администрацию округа и собрать пакет документов. Поскольку владелец не решил проблему, службы провели принудительный демонтаж.
Порядок действий при сносе выглядит так. Сначала специалисты зафиксируют факт незаконного размещения, после чего собственника уведомят о необходимости добровольно демонтировать объект. Если в отведенный срок владелец не отреагирует, материалы передадут в специальную комиссию. На основании ее решения муниципальные службы проводят принудительный демонтаж. Жители округа также могут обратиться в администрацию при выявлении нестационарных торговых объектов — по факту обращения будет проведена проверка.
Более 100 нестационарных торговых объекта было выявлено в Раменском округе. Около 60 точек уже демонтированы, работы продолжатся до конца года.