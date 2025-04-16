Незаконную торговую палатку убрали в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

Работы по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, установленных с нарушением действующего законодательства, продолжаются в городском округе Балашиха. В микрорайоне Железнодорожный на Октябрьской улице, возле дома № 23, была демонтирована самовольно установленная палатка.

Этот торговый объект не имел необходимых документов, подтверждающих право на его размещение, и не использовался для ведения торговли. Собственник палатки не был установлен.

«С начала 2025 года в Балашихе демонтировано более 20 объектов. В первую очередь сносятся киоски и палатки, размещенные незаконно, портящие архитектурный облик округа и давно не используемые», — сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Балашиха Мария Проценко.

При выявлении оснований для демонтажа нестационарного торгового объекта его правообладателю вручается уведомление о добровольном демонтаже в установленный комиссией срок, который не может превышать 30 календарных дней. Если демонтаж не производится добровольно, работы осуществляются подрядной организацией с последующим взысканием понесенных расходов. После демонтажа палатки хранятся на специализированной площадке в течение двух месяцев. Если хозяин их не забирает, торговые объекты утилизируются.

Всего в 2025 году сотрудники администрации округа планируют демонтировать более 100 нестационарных торговых объектов, в том числе расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности.