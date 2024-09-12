Незаконную торговлю бахчевыми пресекли в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Незаконную коммерческую деятельность пресекли в Солнечногорске. Рейд провели возле железнодорожного вокзала.

Проверку осуществили сотрудники управления потребительского рынка администрации округа вместе с полицейскими. В результате были составлены два административных протокола на иностранного гражданина за незаконную трудовую деятельность и нарушение установленных законом ограничений для иностранцев в отношении определенных видов деятельности.

«Подобный мониторинг проходит на еженедельной основе. Кроме того, незаконная продукция будет изыматься. Это позволит избежать повторное возникновение фактов незаконной торговли в прежней локации», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В ходе рейдов также проверяется соблюдение миграционного законодательства.

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