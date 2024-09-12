Незаконную торговлю бахчевыми пресекли в Солнечногорске

Проверку осуществили сотрудники управления потребительского рынка администрации округа вместе с полицейскими. В результате были составлены два административных протокола на иностранного гражданина за незаконную трудовую деятельность и нарушение установленных законом ограничений для иностранцев в отношении определенных видов деятельности.

«Подобный мониторинг проходит на еженедельной основе. Кроме того, незаконная продукция будет изыматься. Это позволит избежать повторное возникновение фактов незаконной торговли в прежней локации», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.