Незаконную торговлю алкоголем пресекли в Подольске

Специалисты проверили девять объектов и выявили нарушения по продаже алкогольной продукции в ходе контрольно-надзорных мероприятий в Подольске на прошлой неделе. По нескольким статьям КоАП РФ составили протоколы, а также осуществили изъятие продукции из обращения.

У предпринимателя изъяли более 1,6 тысячи единиц спиртосодержащей продукции, который не имел договоров на подключение к системам ЕГАИС и «Честный знак». В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что некоторые другие хозяйствующие субъекты уже устранили нарушения на основе предостережений, выданных ранее представителями министерства.

В ведомстве подчеркнули, что контрольные мероприятия продолжаются по всему региону. Их основная задача заключается в обеспечении соблюдения законодательства РФ в области розничной продажи алкогольной продукции.

Это включает в себя и запрет на продажу алкоголя в пределах 100 метров от образовательных учреждений. За нарушения привлекаются как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Штраф для физических лиц может достигать 40 тысяч рублей, а для организаций — 300 тысяч рублей.