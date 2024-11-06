Незаконную теплицу у жилого дома на Школьной улице снесут в Ногинске

Представители администрации Богородского городского округа, депутаты Совета депутатов, сотрудники коммунального предприятия «Благосфера» и управляющей компании, а также активные жители встретились по адресу улица Школьная, дом 14. Один из проживающих в этом двухэтажном доме незаконно оградил муниципальную землю возле окон своей квартиры, расположенной на первом этаже, и установил теплицу. Соседям такие действия не понравились, они написали жалобу. По решению созданной администрацией округа комиссии было установлено, что это нарушение. В связи с чем было вынесено постановление о сносе теплицы и забора.

«В первую очередь мы заботимся о комфорте и безопасности жителей. Такого рода самострой блокирует доступ к содержанию дома, что особенно важно в зимний период», — подчеркнул депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Пушенок. Владельцу теплицы дали необходимые разъяснения по поводу незаконности постройки и десять дней на демонтаж конструкции.

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