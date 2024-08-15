Незаконную свалку в лесу уберут около деревень Малое Толбино и Лучинское

Фото: Медиасток.рф

К сентябрю в городском округе Подольск ликвидируют несанкционированную свалку. Ее обнаружили в лесу около деревень Малое Толбино и Лучинское.

Администрация округа заключила муниципальный контракт на сбор и утилизацию отходов с участков лесфонда. Подрядчик вывезет мусор в конце августа — начале сентября.

Ранее об этом проблеме главе городского округа Подольск Григорию Артамонову рассказали местные жители. Они попросили помочь в борьбе с незаконным сбросом строительного мусора. Эту тему проработали совместно с силовым блоком и профильными специалистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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