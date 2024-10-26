Незаконную свалку начали ликвидировать в микрорайоне Кутузово в Подольске

В Подольске ликвидируют выброшенную неизвестными гору мусора. С просьбой об этом в администрацию обратились жители района.

Мусор выбросили неизвестные около дома № 14 на улице Багратиона в микрорайоне Кутузово. Убрать его попросили жители.

Специалисты администрации городского округа Подольск оперативно отреагировали на обращение. В тот же день рабочие коммунальных служб и регионального оператора «МСК-НТ» начали вывозить отходы.

Также специалисты приведут в порядок территорию вокруг контейнерной площадки.

Отметим, что ответственные лица зафиксировали факт незаконного складирования мусорных отходов. К поискам нарушителей уже приступили. Им грозят административная ответственность и штраф.

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