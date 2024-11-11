Незаконную свалку мусора устранили в селе Дмитровский Погост
Многочисленные нарушения обнаружили на территории села в городском округе Шатура. О них активные жители муниципалитета сообщили администрации в социальных сетях.
На площадке, где располагается производство вторичных ПВД гранул, найден несанкционированный склад отходов. Территория производственного комплекса содержалась с многочисленными нарушениями.
После первой выездной проверки заместитель главы округа Василий Косолапов поручил провести повторный рейд. На осмотре территории присутствовали представитель землепользования крестьянского хозяйства «Наумовское» и учредитель компании «Альянс». Сотрудники отдела экологии администрации Шатуры отметили, что арендаторы устранили все выявленные нарушения, а также обязались соблюдать установленные санитарные нормы.
Василий Косолапов поблагодарил жителей муниципалитета за заботу о сохранении окружающей среды и неравнодушие.
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