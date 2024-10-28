Незаконную свалку мусора убрали в микрорайоне Кутузово в Подольске

Коммунальщики ликвидировали кучу мусора, сваленного неизвестными людьми на улице Багратиона. Сейчас контейнерная площадка полностью очищена.

Жители дома № 14 сообщили в администрацию муниципалитета о незаконном сбросе мусора. На место оперативно прибыли работники коммунальной службы и регионального оператора «МСК-НТ». Специалисты вывезли с контейнерной площадки около 200 кубометров мусора и привели в порядок окружающую территорию.

Нарушителей удалось найти. Им будут выписаны крупные штрафы.

На территории муниципалитета установлены фотокамеры, которые фиксируют подобные нарушения. Фотографии автомобилей и водителей, которые незаконно выбрасывают мусор, оперативно передаются в автоматическом режиме ответственным органам.

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