Незаконную рубку деревьев пресекли в лесу Солнечногорска

В Солнечногорске обнаружили незаконную вырубку деревьев. Сотрудники Клинского лесничества, проверяя сообщение о возможном возгорании в Истринском лесничестве, заметили, что там самовольно срубили девять деревьев. На месте рядом с деревней Мелечкино нашли технику и двух человек, для установления их личности вызвали полицию.