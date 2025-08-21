В Солнечногорске обнаружили незаконную вырубку деревьев. Сотрудники Клинского лесничества, проверяя сообщение о возможном возгорании в Истринском лесничестве, заметили, что там самовольно срубили девять деревьев. На месте рядом с деревней Мелечкино нашли технику и двух человек, для установления их личности вызвали полицию.
Старший участковый лесничий Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Юлия Богомазова сообщила, что важно понимать степень ответственности за нарушение лесного законодательства. Она пояснила, что леса Московской области защищают, и в них разрешены только санитарные рубки, которые проводятся после обследования специалистами. По ее словам, в выявленном правонарушении виновным в незаконной вырубке грозит уголовная ответственность.
«Стармер одержим». Британцев возмутила перспектива отправки войск на Украину
Третья мировая? Европа потребовала от Трампа немыслимого ради Украины
Хакеры KillNet вынесли приговор Зеленскому
Кириенко в Нижнем Новгороде надел тайно врученную Золотую Звезду Героя России
На Западе объяснили, почему фрегат «Адмирал Амелько» лишил сна американцев
Незаконную рубку деревьев пресекли в лесу Солнечногорска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте