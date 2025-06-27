Незаконную рекламу убрали с улиц в Истре

В муниципальном округе Истра провели очередной этап работы по очистке улиц от незаконной рекламы. Помимо демонтажа крупных конструкций, сняли более 50 бумажных объявлений, размещенных без согласования на столбах, остановках и заборах.

За последнюю неделю специалисты демонтировали 16 нелегальных рекламных конструкций — это таблички, баннеры и самовольно размещенные вывески. Рейды прошли в Павловской Слободе, Исаково, Покровке и Чеснокове.

Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципального округа регулярно проводят мониторинг территорий. Особенно остро проблема проявляется в теплый сезон — количество визуального «мусора» резко увеличивается.

Стоит отметить, что все информационные конструкции, такие как вывески, должны быть согласованы через портал госуслуг Московской области, в противном случае они будут демонтированы.