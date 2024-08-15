Незаконную рекламу и граффити устранили на дорожных объектах в 6 округах Подмосковья
Представители Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на дорожных объектах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Дорожные службы очистили от граффити остановочные павильоны на Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте в Люберцах, на Советском проспекте в Ивантеевке и в поселке Менделеево.
Также специалисты устранили несанкционированную рекламу с дорожных знаков на улицах Энергетической и Гагарина в Жуковском, на Носовихинском шоссе в Балашихе и на Коммунальной улице в Королеве.
В ведомстве напомнили, что портить элементы дорожной инфраструктуры запрещено — это может негативно сказаться на безопасности движения автомобилей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
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