Незаконную рекламу и граффити устранили на дорожных объектах в 6 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на дорожных объектах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Дорожные службы очистили от граффити остановочные павильоны на Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте в Люберцах, на Советском проспекте в Ивантеевке и в поселке Менделеево.

Также специалисты устранили несанкционированную рекламу с дорожных знаков на улицах Энергетической и Гагарина в Жуковском, на Носовихинском шоссе в Балашихе и на Коммунальной улице в Королеве.

В ведомстве напомнили, что портить элементы дорожной инфраструктуры запрещено — это может негативно сказаться на безопасности движения автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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