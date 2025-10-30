Незаконную рекламу и граффити устранили еще в 11 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора очистили объекты дорожной инфраструктуры от незаконной рекламы и граффити. Нарушения выявили во время плановых обследований на 13 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья.

Так, в Раменском округе дорожники удалили рекламу с остановки в селе Ганусова и со знаков в деревне Шмеленки. Также рабочие убрали вандальные надписи на остановке в Ивантеевке и ликвидировали рекламу на павильоне в Пушкино.

Помимо этого, от граффити очистили остановки на Московской улице во Фрязине, на Носовихинском шоссе в Балашихе и в поселке Красково Люберецкого округа. Незаконную рекламу также убрали на остановках в Богородском и Одинцовском округах, на дорожных знаках в Долгопрудном и Сергиевом Посаде, а также на опорах освещения и светофора в Луховицах и Коломне.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что нанесение граффити и размещение рекламы на дорожных объектах является правонарушением. Такие действия не только портят внешний вид инфраструктуры, но и могут негативно сказаться на безопасности дорожного движения.