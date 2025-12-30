Незаконную рекламу и граффити устранили еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити еще в 10 округах Подмосковья. Их убрали на автобусных остановках и дорожных знаках.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты убрали незаконную рекламу и надписи на остановочных павильонах на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, на улице Ленина в Лобне, на Пушкинском шоссе в Пушкино, на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик в Балашихе, а также на Советском проспекте и Заводской улице в Ивантеевке, в Электроуглях и Старой Купавне.

Дорожные знаки привели в порядок на Коммунистической площади в Озерах, на Московской улице в Можайске и на улице Дугина в Жуковском.

Жителей призвали не портить инфраструктуру — это может доставить дискомфорт водителям и пешеходам, а также негативно повлиять на безопасность движения.