Незаконную рекламу демонтировали в Истре

Специалисты отдела рекламы администрации Истры продолжают наводить порядок с наружными конструкциями. С начала года в округе убрали 34 незаконных объекта, включая информационные вывески и рекламные баннеры.

За последнюю неделю демонтаж провели в деревнях Трусово и Обушково — там убрали конструкции, не соответствующие архитектурно-художественному регламенту Московской области. Кроме того, владельцам сети магазинов разливных напитков выдали предписания привести в порядок вывески в деревнях Рождествено и Черная.

Большое количество несогласованных вывесок и баннеров создает визуальный шум, из-за которого улицы выглядят неопрятно. В администрации напоминают, что бизнес может избежать нарушений и лишних расходов: согласовать макет вывески или рекламного щита можно дистанционно — через портал госуслуг Московской области.

Работа по выявлению и демонтажу незаконной рекламы в округе продолжается на постоянной основе.