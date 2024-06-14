Незаконную промышленную зону ликвидировали в мытищинской деревне Болтино

Промышленная зона на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства расположилась на Полевой улице в деревне Болтино. Жители Мытищ неоднократно жаловались на незаконный захват земли.

«Местные жители были доведены до отчаяния, — поделилась староста деревни Болтино Тамара Григорьева, — Тут и мусор жгут, и стоянки большегрузных автомобилей, грохот и неприятный запах».

Всего в городском округе Мытищи выявлено более 20 объектов, государственная собственность на которые не разграничена. Комиссия по рассмотрению вопросов об освобождении земель и земельных участков признала их самовольно установленными. Собственников уведомили о необходимости предоставления документов, подтверждающих законность их деятельности, но обратной связи не последовало. Срок на самостоятельный демонтаж объектов истек. Снос осуществят сотрудники муниципальных служб городского округа Мытищи, а также специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

После освобождения земель от самозахвата, территорию очистят от мусора и благоустроят.

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