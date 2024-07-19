Незаконную продажу овощей и фруктов из кузова грузовика пресекли в Мытищах

Фото: Пресс - служба Мытищи

В Мытищах продолжают проверять торговые точки на соблюдение требований. Так, в городе пресекли незаконную продажу овощей и фруктов. Ее вели прямо из кузова грузовика.

Грузовик обнаружили у дома № 10 на Тенистом бульваре в жилом комплексе «Императорские Мытищи». На машине был плакат «Кубанская ягодка». Прямо из кузова торговали клубникой, помидорами, картофелем и другими овощами и фруктами.

В ходе проверки стало понятно, что у продавцов не было ни документов, разрешающих ведение торговли, ни сертификатов качества продукции. Специалисты комиссии управления потребительского рынка и услуг округа изъяли товар на ответственное хранение, а продавцам и владельцам выписали штрафы.

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