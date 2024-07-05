Незаконную продажу фруктов и овощей пресекли в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Некоторые собственники торговых объектов в Мытищах установили лотки для продажи фруктов и овощей не по правилам. Это выяснили специалисты комиссии после ежедневного мониторинга.

Регулярный мониторинг проводит комиссия по выявлению объектов незаконной торговли управления потребительского рынка и услуг Мытищ. Они фиксируют случаи несанкционированной торговли, нарушения земельного законодательства и отсутствие документов.

Часто встречаются нарушения, при которых собственник выносит открытую витрину за пределы своего павильона на муниципальную землю. Подобное произошло в поселке Поведники.

Незаконный объект в этот раз выявили и на Алтуфьевском шоссе вблизи торгового центра «Весна». Продукты здесь были выложены на временных конструкциях вдоль дороги — а это нарушение не только санитарных требований, но и незаконное размещение торговой точки. Товар изъяли, объект ликвидировали.

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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«Наше управление ежедневно проводит работу по выявлению объектов незаконной торговли. Это самостоятельно выявленные объекты, выезды по обращениям граждан, отрабатываем даже комментарии в соцсетях. На сегодняшний день наш округ остается одним из лидеров региона по выявлению и ликвидации незаконных торговых объектов», — прокомментировала начальник управления потребительского рынка и услуг Мытищ Елена Подмаркова.

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