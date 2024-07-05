Незаконную продажу фруктов и овощей пресекли в Мытищах

Некоторые собственники торговых объектов в Мытищах установили лотки для продажи фруктов и овощей не по правилам. Это выяснили специалисты комиссии после ежедневного мониторинга.

Регулярный мониторинг проводит комиссия по выявлению объектов незаконной торговли управления потребительского рынка и услуг Мытищ. Они фиксируют случаи несанкционированной торговли, нарушения земельного законодательства и отсутствие документов.

Часто встречаются нарушения, при которых собственник выносит открытую витрину за пределы своего павильона на муниципальную землю. Подобное произошло в поселке Поведники.

Незаконный объект в этот раз выявили и на Алтуфьевском шоссе вблизи торгового центра «Весна». Продукты здесь были выложены на временных конструкциях вдоль дороги — а это нарушение не только санитарных требований, но и незаконное размещение торговой точки. Товар изъяли, объект ликвидировали.